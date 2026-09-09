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Фильм «Мстители: Судный день» поставил рекорд по сборам за три месяца до выхода

Фильм «Мстители: Судный день» поставил рекорд по сборам за три месяца до выхода
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Портал Global Box Office раскрыл данные о предпродажах билетов на фильм «Мстители: Судный день». По данным СМИ, супергеройский проект уже собрал $ 40 млн в США.

Предстоящий блокбастер стал первым фильмом в истории, который добился подобных показателей за 100 дней до выхода — премьера в мировом прокате состоится 18 декабря. Картина станет первой лентой про Мстителей за семь лет после большого супергеройского кроссовера «Мстители: Финал», который заработал в мировом прокате 2,7 млрд и оказался вторым самым кассовым фильмом в истории. Если учитывать, что «Судный день» уже бьёт рекорды, проект может опередить предыдущую ленту по сборам.

Сюжет фильма «Мстители: Судный день» расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Антагониста сыграл Роберт Дауни-младший, который до этого исполнял роль Железного человека в киновселенной Marvel.

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