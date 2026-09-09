255 лет после Корры: детали мультсериала «Аватар: Семь убежищ»

Издание Polygon взяло интервью у авторов анимационных проектов по вселенной «Аватар» Майкла Данте Димартино и Сехай Сетхи. Они рассказали о новом мультсериале во франшизе под названием «Аватар: Семь убежищ».

По словам авторов, сюжет проекта развернётся спустя 225 лет после событий сериала «Легенда о Корре». Главным героем выступит юная девушка Пави, которая гораздо младше предыдущих протагонистов Аанга и Корры. Она окажется в постапокалиптичном городе Эллоре, где всё население ненавидит Аватара. Теперь ей предстоит выяснить, из-за чего произошла катастрофа и почему люди так относятся к новому спасителю. По словам Данте Димартино, новый проект покажет необычный взгляд на добродушного главного героя, который оказался во враждебном мире.

Нам было интересно выяснить, какой Аватар лучше всего вписался бы в подобный мир. В итоге мы выбрали Пави, которая вынуждена скрываться. Она моложе и Аанга, и Корры. Нам кажется, что это необычный ход: поместить добродушную героиню в мир, который находится на грани краха и населён людьми, ненавидящими Аватара.

Создатели мультсериала также рассказали, что мегаполис Эллора также будет отличаться от предыдущих локаций из прошлых проектов. Город находится среди узких каньонов, защищающих населения от смерчей и песчаных бурь. Само название территории вдохновлено древним комплексом храмов из Индии. Именно здесь будут пересекаться магии разных стихий.

Мультсериал «Аватар: Семь убежищ» стартует 9 октября на стриминговом сервисе Paramount+. В первый сезон войдёт 26 эпизодов. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.