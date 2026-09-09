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Киану Ривз сыграет в триллере Kill Current про агента ЦРУ

Киану Ривз сыграет в триллере Kill Current про агента ЦРУ
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Издание Deadline сообщило, что компания The Arena начала работу над экранизацией ещё не вышедшего романа Kill Current: A Jon Hendricks Thriller («Убийственное течение»: триллер о Джоне Хендриксе») писателя Оливера Лоу. Главную роль исполнит звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Киану Ривз.

Проект расскажет об уставшем агенте ЦРУ Джоне Хендриксе. Его ученика убивают неизвестные, и теперь герою предстоит встать на путь мести. Предстоящий роман описывается как остросюжетный триллер, события которого охватят весь мир и покажут гонку за самыми ценными активами на планете.

Киану Ривз также выступит продюсером будущего фильма. Дата выхода, как и более подробная информация об актёрском составе, пока неизвестна. Сам роман поступит в продажу только в мае 2027 года — он станет первым в цикле о Джоне Хендриксе.

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