Киану Ривз сыграет в триллере Kill Current про агента ЦРУ

Издание Deadline сообщило, что компания The Arena начала работу над экранизацией ещё не вышедшего романа Kill Current: A Jon Hendricks Thriller («Убийственное течение»: триллер о Джоне Хендриксе») писателя Оливера Лоу. Главную роль исполнит звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Киану Ривз.

Проект расскажет об уставшем агенте ЦРУ Джоне Хендриксе. Его ученика убивают неизвестные, и теперь герою предстоит встать на путь мести. Предстоящий роман описывается как остросюжетный триллер, события которого охватят весь мир и покажут гонку за самыми ценными активами на планете.

Киану Ривз также выступит продюсером будущего фильма. Дата выхода, как и более подробная информация об актёрском составе, пока неизвестна. Сам роман поступит в продажу только в мае 2027 года — он станет первым в цикле о Джоне Хендриксе.