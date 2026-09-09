Где смотреть показ iPhone 18 Pro и iPhone Duo

Презентация iPhone 18 Pro начнётся с минуты на минуту, но где её смотреть? Официальная трансляция идёт на двух каналах: на YouTube и на сайте Apple. На сайте компании всё без проблем можно смотреть в России.

Самым интересным станет демонстрация iPhone Duo — это складной телефон и первый новый формат смартфона для Apple с выхода iPhone X в 2017 году. Вдобавок покажут iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, тогда как базовые iPhone 18, скорее всего, не появятся раньше весны 2027 года.

Ещё одним важным событием станет выход нового главы Apple Джон Тернус на презентацию уже в своей роли. Это будет его первая презентация в новой должности.