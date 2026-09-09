Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

На осенней презентации компания Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Гаджеты поступят в продажу уже 18 сентября. Стоимость iPhone 18 Pro составит $ 1199 (от 102 тыс. рублей), а 18 Pro Max — $ 1299 (от 110 тыс. рублей).

Устройства оснащены новым чипом А20 Pro, получившим шестиядерный процессор, который работает на 20% быстрее предыдущего поколения. iPhone 18 Pro позволяет 36 часов беспрерывно производить видео, а 18 Pro Max — 45 часов. В гаджетах также значительно улучшили паровую камеру для охлаждения.

Фото: Apple

IPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили заметный апгрейд камеры в сравнении с предыдущими моделями. Основная — на 48 мегапикселей, с переменной диафрагмой. В Apple обещают, что она отлично подойдёт не только для повседневной съёмки, но и для работы.

Фото: Apple

Фото: Apple

Обновление получит и приложение камеры: появятся Pro-режим, настройка аудио после съёмки и таймлапс в разрешении 4К. Кроме того, в новых моделях улучшили «Динамический остров» в верхней части экрана — теперь он будет отображать до трёх уведомлений, когда раньше поддерживал только два. Размер дисплея iPhone 18 Pro составит 6.3 дюйма, а 18 Pro Max — 6.9.

Фото: Apple

В компании сообщили, что у аккумуляторов смартфонов будет самая долгая длительность работы за всю историю iPhone. Так, 18 Pro работает 24 часа с одной зарядки, а 18 Pro Max — 30 часов. Гаджеты поступят в продажу в четырёх цветах: чёрном, голубом, вишнёвом и серебристом.