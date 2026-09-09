15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone 18 Pro Max будет работать 30 часов от одного заряда

iPhone 18 Pro Max будет работать 30 часов от одного заряда
Комментарии

Apple на презентации iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max раскрыла особенности аккумулятора телефона, отметив, что для смартфонов случился самый большой скачок увеличения объёма аккумулятора.

Смартфоны получили кремний-углеродные аккумуляторы, а среди особенностей:

  • iPhone 18 Pro: 36 часов просмотра видео и 24 часа использования на одном заряде;
  • iPhone 18 Pro Max: 45 часов просмотра видео и 30 часов использования на одном заряде.

Зарядить аккумулятор можно до 50% за 15 минут.

Другие подробности смартфона:
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Вместе с этим Apple заявила, что смартфон будет ещё лучше справляться с нагрузкой благодаря улучшенной паровой камере для охлаждения: троттлинг сократится до 40% по сравнению с iPhone 17 Pro.

Комментарии
Новости. Чемп.Play