iPhone 18 Pro Max будет работать 30 часов от одного заряда

Apple на презентации iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max раскрыла особенности аккумулятора телефона, отметив, что для смартфонов случился самый большой скачок увеличения объёма аккумулятора.

Смартфоны получили кремний-углеродные аккумуляторы, а среди особенностей:

iPhone 18 Pro: 36 часов просмотра видео и 24 часа использования на одном заряде;

iPhone 18 Pro Max: 45 часов просмотра видео и 30 часов использования на одном заряде.

Зарядить аккумулятор можно до 50% за 15 минут.

Другие подробности смартфона: Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Вместе с этим Apple заявила, что смартфон будет ещё лучше справляться с нагрузкой благодаря улучшенной паровой камере для охлаждения: троттлинг сократится до 40% по сравнению с iPhone 17 Pro.