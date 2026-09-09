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Цена и дата выхода iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Pro Max

IPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут 18 сентября
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Apple закончила презентацию iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с датой выхода и ценой: релиз состоится 18 сентября в первой волне стран. Цены при этом, как и ожидалось из-за кризиса комплектующих, выросли.

В США стоимость каждой модели выросла минимум на $ 100:

  • iPhone 18 Pro — $ 1199 за 256 ГБ;
  • iPhone 18 Pro Max — $ 1299 за 259 ГБ.

При этом будут представлены модели с памятью вплоть до 2 ТБ.

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Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

IPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в целом стандартный апгрейд: больше и лучше, но без каких-то революций — рекордный объём батареи, рекордная мощность, большой скачок в основных параметрах. Также заявлена мощная интеграция с Apple Intelligence и Siri AI.

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