IPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут 18 сентября

Apple закончила презентацию iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с датой выхода и ценой: релиз состоится 18 сентября в первой волне стран. Цены при этом, как и ожидалось из-за кризиса комплектующих, выросли.

В США стоимость каждой модели выросла минимум на $ 100:

iPhone 18 Pro — $ 1199 за 256 ГБ;

— $ 1199 за 256 ГБ; iPhone 18 Pro Max — $ 1299 за 259 ГБ.

При этом будут представлены модели с памятью вплоть до 2 ТБ.

Материалы по теме Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

IPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в целом стандартный апгрейд: больше и лучше, но без каких-то революций — рекордный объём батареи, рекордная мощность, большой скачок в основных параметрах. Также заявлена мощная интеграция с Apple Intelligence и Siri AI.