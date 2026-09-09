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Apple анонсировала наушники AirPods 5

Apple анонсировала наушники AirPods 5
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На осенней презентации компания Apple анонсировала наушники AirPods 5. Новая гарнитура поступит в продажу уже 18 сентября.

Фото: Apple

Наушники получат на 50% более усовершенствованное активное шумоподавление — с ним они будут работать всего четыре часа. В гарнитуре также модернизировали режим прозрачности. Они также получат поддержку Siri AI и функции «живой перевод», в которой нет русского языка.

Стоимость AirPods 5 составит $ 129. Наушники выйдут в двух версиях: обычная и с кейсом с беспроводной зарядкой, управляемой громкостью и пятью часами работы с активным шумоподавлением — продавать такую гарнитуру будут за $ 149.

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