На осенней презентации компания Apple анонсировала наушники AirPods 5. Новая гарнитура поступит в продажу уже 18 сентября.

Фото: Apple

Наушники получат на 50% более усовершенствованное активное шумоподавление — с ним они будут работать всего четыре часа. В гарнитуре также модернизировали режим прозрачности. Они также получат поддержку Siri AI и функции «живой перевод», в которой нет русского языка.

Стоимость AirPods 5 составит $ 129. Наушники выйдут в двух версиях: обычная и с кейсом с беспроводной зарядкой, управляемой громкостью и пятью часами работы с активным шумоподавлением — продавать такую гарнитуру будут за $ 149.