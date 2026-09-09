Представлены умные часы Apple Watch Series 12 и Watch Ultra 4

На очередной осенней презентации компания Apple представила Watch Series 12 — новое поколение своих умных часов. Они поступят в продажу уже 18 сентября по всему миру по цене от $ 399 в США. Продвинутая версия устройства, Apple Watch Ultra 4, обойдётся в $ 799.

В 12-й версии устройств инженеры сфокусировались на показателях здоровья. Часы куда лучше и чаще отслеживают пульс, следят за сном своего владельца и делятся подробной статистикой полученных от человека данных. В Apple также переработали приложение «Здоровье», где теперь на главной странице показываются самые важные показатели здоровья.

Основные особенности Apple Watch Series 12 Фото: Apple

Кроме того, программа теперь выдаёт рекомендации на основе статистики — например, нужно нужно больше сна, движения или пить больше жидкости. Всё это стало возможным благодаря интеграции между самими Watch 12, iPhone и новым поколением ИИ-помощника Siri.

Что касается более продвинутых Watch Ultra 4, то в Apple увеличили срок работы от одной зарядки до 50 часов, более точный подсчёт шагов и все фишки от базовых Watch. В компании отметили, что именно «Ультры» всё ещё лучше всего подходят для занятий спортом и другой физической работы.

Основные особенности Apple Watch Ultra 4 Фото: Apple