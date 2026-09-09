Анонс iPhone Duo — абсолютно нового телефона Apple

Apple анонсировала iPhone Duo — новый класс смартфонов и первый новый формфактор «Айфона» с 2017 года, когда вышел iPhone X. Нововведением новой модели стал складной экран.

Компания отмечает, что другие телефоны казались неудачными — будто бы два телефона просто склеили, да и приложение неудачно оптимизировали. Поэтому так долго компания шла к складному телефону.

iPhone Duo по размеру напоминает паспорт, а соотношение сторон обоих экранов одинаковое: чтобы весь опыт был единым и не создавалось ощущения компромиссов. При этом в развёрнутом состоянии это самый тонкий «Айфон» — даже тоньше iPhone Air.

Основные опции в развёрнутом состоянии было решено перенести в правый бок, чтобы было удобнее пользоваться телефоном. Часть функций, вроде сигнала Wi-Fi, зарядки и сигнала мобильной сети, упростили для более простого визуального отображения.

В развёрнутом состоянии экран размером 7,6 дюйма — самый большой экран в истории iPhone.

Для разблокировки используется Touch ID — разблокировка по отпечатку пальцев.

Два цвета — белый и тёмно-синий.

Есть возможность включать два приложения: при желании можно объединять два приложения, чтобы удобно возвращаться в них.

При этом iOS на iPhone Duo можно ставить любым положением.

При желании можно немного сомкнуть экран, а iPhone Duo адаптируется, разделив оба экрана для более удобной работы.

Zoom, к примеру, может адаптироваться под iPhone Duo, показывая конференцию в удобном расположении её участников.

Чип аналогичный iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — A20 Pro. Для охлаждения также используется продвинутая паровая камера из новых смартфонов.

Работа батареи:

24 часа стандартной работы от одной зарядки. Как iPhone 18 Pro;

50% заряда за 15 минут.

Камер меньше, чем