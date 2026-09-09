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iOS 27 выйдет 14 сентября — на каких iPhone будет работать новая ОС

iOS 27 выйдет 14 сентября — на каких iPhone будет работать новая ОС
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На осенней презентации компания Apple раскрыла дату выхода iOS 27 — новой версии операционной системы для iPhone. Она станет доступна 14 сентября.

ОС анонсировали вместе с новым поколением смартфонов — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Главной особенностью операционной системы станет новый голосовой ИИ-помощник Siri AI, у которого будет собственное приложение и вызов по «Динамическому острову» в верхней части экрана смартфона. Ранее в Apple сообщали, что серьёзно поработали над оптимизацией iOS 27 и сделали упор на доступность.

На каких iPhone выйдет iOS 27

  • iPhone Duo
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 17
  • iPhone 17e
  • iPhone 17 Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2-го поколения и новее).
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