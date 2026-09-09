iOS 27 выйдет 14 сентября — на каких iPhone будет работать новая ОС
На осенней презентации компания Apple раскрыла дату выхода iOS 27 — новой версии операционной системы для iPhone. Она станет доступна 14 сентября.
ОС анонсировали вместе с новым поколением смартфонов — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Главной особенностью операционной системы станет новый голосовой ИИ-помощник Siri AI, у которого будет собственное приложение и вызов по «Динамическому острову» в верхней части экрана смартфона. Ранее в Apple сообщали, что серьёзно поработали над оптимизацией iOS 27 и сделали упор на доступность.
На каких iPhone выйдет iOS 27
- iPhone Duo
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Pro
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения и новее).
О новых iPhone:
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