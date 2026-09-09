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IPhone 18 официально не выйдет в 2026 году

IPhone 18 официально не выйдет в 2026 году
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Apple провела презентацию новых смартфонов, где представили iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo — и стандартные iPhone 18 так и не показали, тем самым подтвердив утечки, что компания перенесла их выход на весну 2027 года.

Подобное, по данным СМИ, произошло по нескольким причинам:

  • кризис памяти не позволяет Apple закупить достаточно памяти даже для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, не говоря уже о iPhone 18;
  • компания и до этого хотела разделить время запуска стандартных телефонов и продвинутых, а не выпускать их одновременно. Кризис только ускорил это решение.

При этом сейчас ходят предположения, что Apple может «отменить» iPhone Air 2 — номинально назвав его iPhone 18.

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