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Apple повысила цены на все iPhone, включая iPhone 16, iPhone 17 и iPhone Air

Apple повысила цены на все iPhone, включая iPhone 16, iPhone 17 и iPhone Air
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После презентации iPhone Duo и iPhone 18 Pro состоялось неожиданное повышение цен и на прошлые iPhone: все базовые модели оставшихся смартфонов подорожали на $ 100.

  • iPhone 17 (256 ГБ) — с $ 799 до $ 899
  • iPhone Air (256 ГБ) — с $ 999 до $ 1099
  • iPhone 17e (256 ГБ) — с $ 599 до $ 699
  • iPhone 16 (256 ГБ) — c $ 699 до $ 799.

С продаж сняли iPhone 16 Plus, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Комментариев о повышении цен нет, однако это, очевидно, произошло из-за кризиса памяти, который затронул абсолютно всю технику с любым объёмом памяти.

Продажи iPhone 18 Pro и iProne 18 Pro Max стартуют 18 сентября, а iPhone Duo — 23 октября.

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