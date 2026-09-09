Apple повысила цены на все iPhone, включая iPhone 16, iPhone 17 и iPhone Air

После презентации iPhone Duo и iPhone 18 Pro состоялось неожиданное повышение цен и на прошлые iPhone: все базовые модели оставшихся смартфонов подорожали на $ 100.

iPhone 17 (256 ГБ) — с $ 799 до $ 899

iPhone Air (256 ГБ) — с $ 999 до $ 1099

iPhone 17e (256 ГБ) — с $ 599 до $ 699

iPhone 16 (256 ГБ) — c $ 699 до $ 799.

С продаж сняли iPhone 16 Plus, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Комментариев о повышении цен нет, однако это, очевидно, произошло из-за кризиса памяти, который затронул абсолютно всю технику с любым объёмом памяти.

Продажи iPhone 18 Pro и iProne 18 Pro Max стартуют 18 сентября, а iPhone Duo — 23 октября.