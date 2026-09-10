В Dota 2 вышло осеннее обновление «Диковинок Квортеро» с тремя новыми сетами

Ночью 10 сентября разработчики Dota 2 обновили ивент «Диковинки Квортеро» — осенний апдейт позволит игрокам получить три новых эксклюзивных набора для персонажей.

Осенние «диковинки» будут доступны до 4 декабря. Эксклюзивные сеты получили Clockwerk, Windranger и Treant Protector, у последнего можно разблокировать 2 стиля. Получить наборы, как и в прежних сезонах, можно за сыгранные матчи.

Фото: Valve

В обновлении нет изменений баланса и других апдейтов. При этом игрокам в Dota 2 стал доступен рейтинговый режим Immortal Draft, который ранее был открыт только на высоком рейтинге. Официально разработчики не сообщали о новой версии.