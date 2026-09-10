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Фильм «Мстители: Судный день» заработал на предпродажах билетов более $ 50 млн

Фильм «Мстители: Судный день» заработал на предпродажах билетов более $ 50 млн
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Фильм «Мстители: Судный день» продолжает ставить и укреплять рекорды ещё до премьеры. Лента заработала на предпродажах более $ 50 млн, хотя только вчера сообщалось о сборах в $ 40 млн. Это, как и было заявлено, рекорд — блокбастер добился этих показателей за 100 дней до выхода.

Сюжет расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Злодея сыграет Роберт Дауни-младший, который раньше исполнял роль Железного человека.

Лента «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года.

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