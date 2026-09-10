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В кинотеатрах России вышел боевик «Надежда» со звездой «Игры в кальмара»

В кинотеатрах России вышел боевик «Надежда» со звездой «Игры в кальмара»
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать боевик «Надежда» со звездой «Игры в кальмара». Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

Лента рассказывает историю небольшого корейского городка, где начинают происходить таинственные события. Однажды охотники находят изувеченные трупы животных, после чего они снаряжают экспедицию в лес, чтобы найти виновника, которым оказывается неведомое существо.

Режиссёром ленты выступил На Хон-джин («Вопль»). Главные роли в боевике сыграли Хван Джон Мин и Чон Хо Ён («Игра в кальмара») вместе с Майклом Фассбендером («12 лет рабства») и Алисией Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»).

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