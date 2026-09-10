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Появились свежие кадры второго сезона сериала «Гангстерленд»

Появились свежие кадры второго сезона сериала «Гангстерленд»
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Entertainment Weekly поделилось тремя свежими кадрами второго сезона сериала «Гангстерленд». На них можно увидеть Тома Харди и других артистов, снявшихся в ленте.

Новые кадры второго сезона «Гангстерленда»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

«Гангстерленд» повествует о двух криминальных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Одним из создателей картины выступает знаменитый режиссёр Гай Ричи («Джентльмены»).

Второй сезон стартует уже 18 сентября на Paramount+. Производство третьего сезона должно стартовать уже осенью. Ранее стало известно, что Том Харди покинул проект из-за конфликта на съёмках. Однако вскоре СМИ сообщили, что авторы договорились с актёром, он сыграет в третьем сезоне.

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