Про фильм «Наруто» расскажут в октябре на Comic Con в Нью-Йорке

По данным журналистов Variety, подробнее о фильме «Наруто» расскажут в октябре на Comic Con в Нью-Йорке. Вероятно, создатели ленты и режиссёр Дестин Дэниел Креттон поделятся первыми подробностями картины.

Адаптацией классической манги Масаси Кисимото занимается компания Lionsgate. Уже около двух месяцев для киноадаптации ищут исполнителей ролей Наруто, Саске и Сакуры.

Ранее Креттон говорил, что зрители должны ощутить эмоции персонажей и прочувствовать их историю. Будет ли фильм точной экранизацией манги или автор позволит себе вольности, пока трудно сказать, потому что сам Дестин ничего не говорил на этот счёт.