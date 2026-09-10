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Драма «Восставший» с Эндрю Гарфилдом вышла в кинотеатрах России

Драма «Восставший» с Эндрю Гарфилдом вышла в кинотеатрах России
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С сегодняшнего дня драму «Восставший» с Эндрю Гарфилдом в главной роли начали показывать в кинотеатрах России. Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

Действие ленты развернётся в 1392 году, во время жестокого восстания против 14-летнего короля Ричарда II. Пока в Англии бушует война, армия простолюдинов под предводительством крестьянина Уота Тайлера вступает в борьбу с королевской властью за справедливость.

В ленте также снялись Джейми Белл («Грязь»), Стивен Диллэйн («Последняя любовь на Земле»), Том Холландер («Пираты Карибского моря: На краю света») и другие актёры. Режиссёром выступил Пол Гринграсс — постановщик фильмов о Джейсоне Борне и картины «Капитан Филлипс».

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