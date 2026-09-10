15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стало известно окно выхода следующего фильма о Человеке-пауке

Стало известно окно выхода следующего фильма о Человеке-пауке
Комментарии

Генеральный директор Sony Pictures Рави Ахуджа ответил на вопрос, когда стоит ждать следующий фильм о Человеке-пауке. Он рассказал, что картина наверняка не выйдет в ближайшие два года, поэтому стоит запастись терпением.

Зато Рави напомнил, что в 2027 году зрителей ждёт финальная часть анимационной франшизы про Майлза Моралеса.

У нас пока нет даты выхода следующего фильма. Но где-то пару лет, верно? Обычно так, но в следующем году выйдет анимационный фильм из вселенной «Человека-паука».

«Человек-паук: За пределами Вселенных» выйдет в зарубежный прокат 18 июня 2027-го и завершит историю Майлза в анимационной франшизе.

Материалы по теме
«Человек-паук: Новый день» выйдет в онлайне 17 ноября
Комментарии