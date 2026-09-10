Стало известно окно выхода следующего фильма о Человеке-пауке

Генеральный директор Sony Pictures Рави Ахуджа ответил на вопрос, когда стоит ждать следующий фильм о Человеке-пауке. Он рассказал, что картина наверняка не выйдет в ближайшие два года, поэтому стоит запастись терпением.

Зато Рави напомнил, что в 2027 году зрителей ждёт финальная часть анимационной франшизы про Майлза Моралеса.

У нас пока нет даты выхода следующего фильма. Но где-то пару лет, верно? Обычно так, но в следующем году выйдет анимационный фильм из вселенной «Человека-паука».

«Человек-паук: За пределами Вселенных» выйдет в зарубежный прокат 18 июня 2027-го и завершит историю Майлза в анимационной франшизе.