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В кинотеатрах России вышел фильм «Охота на императора»

В кинотеатрах России вышел фильм «Охота на императора»
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали прокатывать фильм «Охота на императора». Ленту уже можно посмотреть в городах страны.

По сюжету после взятия опустевшей Москвы император Наполеон занимает Кремль, где рядом с ним неотступно находится верный генерал Мишель Клеман – потомок русского боярина, пришедший в Россию с верой в справедливость наполеоновского похода. Тем временем монахи Чудова монастыря готовят покушение на императора, а юная дворянка Мария, желая отомстить за погибшего брата, пытается застрелить Наполеона.

Главные роли в фильме исполнили Иван Шибанов («Радар»), Станислав Бондаренко («Нелюбимый»), Алексей Чадов («(Не)искусственный интеллект»), Милана Бру («Я делаю шаг») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Пиманов («Мужчина в моей голове») — это его последняя работа в качестве постановщика.

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