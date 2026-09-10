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Продажи ремейка Resident Evil 2 превысили 20 млн копий

Продажи ремейка Resident Evil 2 превысили 20 млн копий
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Capcom объявила, что тираж ремейка Resident Evil 2 перевалил за 20 млн копий. На это игре потребовалось около восьми лет. Разработчики поблагодарили геймеров за поддержку и показали поздравительный арт с главными героями.

Поздравительный арт от Capcom

Фото: Capcom

Из Resident Evil 2 получился первоклассный ремейк, который не только порадовал игроков новой графикой и технологиями, но и по-своему переосмыслил сам тайтл. Благодаря этому многие сегодня ставят в пример качественного ремейка именно вторую часть Resident Evil. После её успеха Capcom выпустила обновлённую третью и четвёртую части. Первую сильно урезали, а вот вторую снова сделали с эталонным качеством.

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