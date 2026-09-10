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Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» вышел в онлайн-кинотеатрах России

Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» вышел в онлайн-кинотеатрах России
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Сегодня на «Кинопоиске» вышел хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло». Среди российских онлайн-кинотеатров лента доступна только на нём, но позже появится и в других сервисах.

«Зловещие мертвецы: Пекло» рассказывают историю Элис, которая после смерти мужа приезжает к его семье в уединённый загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете.

Проект тепло приняли как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 71% свежести от обозревателей и 74% от пользователей. В особенности ленту хвалили за жестокость и кровавые моменты.

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