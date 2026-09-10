Завершились съёмки комедийного сериала «Мошенник. История клоуна»

В честь окончания съёмок сериала «Мошенник. История клоуна» онлайн-кинотеатр START приготовил особый ролик. Производство длилось с 10 июня.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат START / Premier.

В центре сюжета – провинциальный циркач, который, стремясь отомстить за обман родного человека, оказывается втянут в мир телефонного мошенничества. Постепенно осваивая правила этой опасной игры, он сам превращается в гениального афериста.

Режиссёром сериала выступил Антон Фёдоров. Главную роль в проекте исполняет Лев Зулькарнаев. Также в актёрском составе задействованы Ксения Трейстер, Ефим Белосорочка, Евгения Симонова, Константин Мурзенко, Влад Ценев и другие.