15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone 18 Pro и iPhone Duo (Айфон 18 и Айфон Дуо) — цена, сколько стоит в России, стоимость

Стали известны цены iPhone 18 Pro и iPhone Duo в России
Комментарии

9 сентября компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone Duo — свой первый складной смартфон. Гаджеты поступят в продажу в ближайшие недели по всему миру.

Тем временем российские ритейлеры уже раскрыли ранние цены на будущие гаджеты. Так, МТС и Мегафон назвали стоимость смартфонов в России. Базовый iPhone 18 Pro обойдётся в 175 тыс. рублей, а максимальная версия — в 350 тыс. рублей. Флагманский iPhone Duo же начинается от 300 тыс. рублей вплоть до 490 тыс. рублей — дороже шлема смешанной реальности Vision Pro.

Цены на iPhone 18 Pro в России

  • iPhone 18 Pro (256 ГБ) — 174 990 рублей;
  • iPhone 18 Pro (512 ГБ) — 204 990 рублей;
  • iPhone 18 Pro (1 ТБ) — 264 990 рублей;
  • iPhone 18 Pro (2 ТБ) — 349 990 рублей.

Цены на iPhone 18 Pro Max в России

  • iPhone 18 Pro Max (256 ГБ) — 189 990 рублей;
  • iPhone 18 Pro Max (512 ГБ) — 219 990 рублей;
  • iPhone 18 Pro Max (1 ТБ) — 279 990 рублей;
  • iPhone 18 Pro Max (2 ТБ) — 364 990 рублей.

Цены на iPhone Duo в России

  • iPhone Duo (256 ГБ)  — 299 990 рублей;
  • iPhone Duo (512 ГБ)  — 339 990 рублей;
  • iPhone Duo (1 ТБ)  — 399 990 рублей;
  • iPhone Duo (2 ТБ)  — 489 990 рублей.

Продажи iPhone 18 Pro стартуют 18 сентября, а складной iPhone Duo выйдет 23 октября. Точные сроки появления смартфонов в России пока неизвестны.

Материалы по теме
Apple повысила цены на все iPhone, включая iPhone 16, iPhone 17 и iPhone Air