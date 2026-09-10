Стали известны цены iPhone 18 Pro и iPhone Duo в России

9 сентября компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone Duo — свой первый складной смартфон. Гаджеты поступят в продажу в ближайшие недели по всему миру.

Тем временем российские ритейлеры уже раскрыли ранние цены на будущие гаджеты. Так, МТС и Мегафон назвали стоимость смартфонов в России. Базовый iPhone 18 Pro обойдётся в 175 тыс. рублей, а максимальная версия — в 350 тыс. рублей. Флагманский iPhone Duo же начинается от 300 тыс. рублей вплоть до 490 тыс. рублей — дороже шлема смешанной реальности Vision Pro.

Цены на iPhone 18 Pro в России

iPhone 18 Pro (256 ГБ) — 174 990 рублей;

— 174 990 рублей; iPhone 18 Pro (512 ГБ) — 204 990 рублей;

— 204 990 рублей; iPhone 18 Pro (1 ТБ) — 264 990 рублей;

— 264 990 рублей; iPhone 18 Pro (2 ТБ) — 349 990 рублей.

Цены на iPhone 18 Pro Max в России

iPhone 18 Pro Max (256 ГБ) — 189 990 рублей;

— 189 990 рублей; iPhone 18 Pro Max (512 ГБ) — 219 990 рублей;

— 219 990 рублей; iPhone 18 Pro Max (1 ТБ) — 279 990 рублей;

— 279 990 рублей; iPhone 18 Pro Max (2 ТБ) — 364 990 рублей.

Цены на iPhone Duo в России

iPhone Duo (256 ГБ) — 299 990 рублей;

— 299 990 рублей; iPhone Duo (512 ГБ) — 339 990 рублей;

— 339 990 рублей; iPhone Duo (1 ТБ) — 399 990 рублей;

— 399 990 рублей; iPhone Duo (2 ТБ) — 489 990 рублей.

Продажи iPhone 18 Pro стартуют 18 сентября, а складной iPhone Duo выйдет 23 октября. Точные сроки появления смартфонов в России пока неизвестны.