Sony отказалась от шпионского боевика Physint Хидео Кодзимы — за игру теперь отвечает Xbox

В начале 2024 года Хидео Кодзима представил Physint — свой шпионский экшен в новой вселенной. Знаменитый геймдизайнер решил вернуться к жанру впервые с 2015 года, когда выпустил Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain и покинул компанию Konami.

Спустя два с половиной года Кодзима опубликовал запись в соцсетях и поделился актуальными новостями об игре. Как оказалось, в июне от проекта полностью отказалась Sony, которая работала с Кодзимой над Death Stranding и Death Stranding 2. Всё это время разработчик искал нового партнёра, которым внезапно стала Xbox, игровое подразделение Microsoft.

В середине июня этого года мы неожиданно получили уведомление от PlayStation Studios, что они отменяют проект Physint. Это важный проект как для меня лично, так и для студии Kojima Productions. Последние три месяца мы неустанно искали нового партнёра. В ходе ведения переговоров с людьми из различных областей мы нашли партнёра в лице Xbox, с которым разделяем общее видение будущего, и решили снова объединиться с ними. Будьте уверены, разработка Physint, нашего стелс-экшена с элементами шпионажа, продолжается и продвигается вперёд.

С чем связан отказ Sony от проекта Хидео Кодзимы, неизвестно. Тем временем фанаты создателя Metal Gear и Death Stranding поддерживают разработчика в соцсетях и уничтожают японскую компанию за второе подряд непопулярное решение после отказа от дисков.