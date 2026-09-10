Начались съёмки сериала «Пятёрка» с Безруковым про афериста, застрявшем в денежной купюре

Онлайн-кинотеатр «Кион» объявил о старте производства сериала «Пятёрка». Съёмки комедийного шоу займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на стриминге.

Будущий сериал расскажет историю афериста, который застрял в пятитысячной купюре. Общаться он может лишь с обладательницей купюры Катей, а потому заключает с ней сделку: он поможет ей разбогатеть, если она поможет ему выбраться.

Главные роли в сериале сыграют Сергей Безруков («Плевако»), Анастасия Белоусова («Дедушка без адреса»), Ирина Старшенбаум («Огниво»), Иван Добронравов («Красавица») и другие актёры. Сценаристом выступил Сергей Минаев («Чужие деньги»).