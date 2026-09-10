Фильм «Это всего лишь иллюзия» от авторов «1+1» выйдет в России 1 января

Кинокомпания «Кино.Арт.Про.» объявила о выходе фильма «Это всего лишь иллюзия» в России. Новую картину от авторов культовой комедии «1+1» можно будет посмотреть в стране 1 января 2027 года.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат «Кино.Арт.Про».

События ленты развернутся в Париже 1985 года. По сюжету 12-летний Венсан живёт с братом и родителями, которые постоянно ссорятся. Мальчик впервые влюбляется и постепенно узнаёт о взрослой жизни.

Главные роли в фильме сыграли Луи Гаррель («Все песни только о любви»), Симон Бублиль и Камилль Коттен («Ямакаси: Свобода в движении»). Режиссёрами и сценаристами выступили Оливье Накаш и Эрик Толедано, режиссёры «1+1» и «Особенных».