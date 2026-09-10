Ubisoft откажется от лаунчера Ubisoft Connect для запуска своих игр в Steam

Компания Ubisoft объявила о важных изменениях в своих играх на ПК. Издательство начало тестировать облегчённую версию лаунчера Ubisoft Connect, которая работает на фоне запуска проектов в Steam.

По задумке упрощённая версия лаунчера будет работать на фоне во время игры через магазин Valve, не требуя установки отдельного клиента Ubisoft Connect. Сейчас опцию тестируют в метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown, после чего она доберётся до Assassin's Creed, The Crew, For Honor, Rainbow Six и других франшиз компании.

Начиная с Prince of Persia: The Lost Crown, мы тестируем новый инструмент Ubisoft Connect Services в Steam. Он поддерживает такие внутриигровые функции Ubisoft, как кросс-прогресс, кроссплатформенную игру, испытания и награды без необходимости устанавливать или запускать полноценный лаунчер Ubisoft Connect для ПК. Это начальный шаг к более плавному и оптимизированному запуску игр в Steam. Мы продолжим развивать и улучшать сервисы Ubisoft Connect, стремясь предоставить игрокам те функции и услуги, которых они ждут, и при этом сделать игровой процесс в Steam максимально бесшовным. В будущем сервисы Ubisoft Connect будут постепенно развиваться и внедряться в другие игры Ubisoft в Steam.

Ранее от дополнительных лаунчеров также отказалась Electronic Arts — все функции приложения EA Desktop в шутере Battlefield 6 доступны прямо в игре, а совсем скоро нечто подобное интегрируют и в футбольный симулятор EA Sports FC 27.