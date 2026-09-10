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Начались съёмки комедийного сериала «Роддом» про семью акушеров

Начались съёмки комедийного сериала «Роддом» про семью акушеров
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Онлайн-кинотеатр Wink и канал СТС объявили о старте производства сериала «Роддом». Съёмки комедийного проекта займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на стриминге и ТВ.

По сюжету сериала в роддом устраивается ординатор Катя Лапкина, которая мечтает стать достойным акушером, и её мама, главврач Анна Ивановна. Женщина уверена, что дочери не место в медицине, а тем более в её роддоме. Кате предстоит доказать, что мама не права, и влиться в коллектив, главная звезда которого – бабник, акушер-гинеколог Андрей Викторович.

Главные роли в сериале сыграют Ирина Уханова («Все возрасты любви»), Людмила Артемьева («Артек. Большое путешествие») и Илья Глинников («Туман»). Креативным продюсером и автором сценария выступает Павел Орешин («Исправление и наказание»).

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