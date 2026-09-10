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По аниме «Монолог фармацевта» выпустят большую игру — релиз в 2027 году

По аниме «Монолог фармацевта» выпустят большую игру — релиз в 2027 году
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Японское издательство Koei Tecmo представило The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother — новую игру по мультсериалу «Монолог фармацевта». Проект выйдет в 2027 году на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Koei Tecmo.

Будущий проект расскажет историю девушки Маомао, которая оказывается в императорском дворце и становится личной служанкой-дегустатором ядов одной из четырёх старших наложниц императора. Игроков ждёт детективный сюжет в мире мультсериала, где им предстоит исследовать мир, собирать улики, создавать медицинские предметы и даже рыбачить.

За разработку игры отвечает студия Gust — создатели серии Atelier.

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