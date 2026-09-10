В PUBG вышел патч с ивентом по «Магической битве» и бросанием предметов

Компания Krafton объявила о выходе крупного патча для онлайн-игры PUBG: Battlegrounds. Апдейт 43.1 уже доступен на ПК, а на консолях релиз состоится 17 сентября.

Главной особенностью обновления стала коллаборация со знаменитым аниме «Магическая битва». В рамках ивента пользователям станут доступны аирдропы и самолёты с тематическим внешним видом, а на самой карте Эрангель можно встретить рекламные щиты и фотозоны в стиле сериала. Вместе с событием в игру также добавили скины на персонажей из аниме и на оружие.

Фото: Krafton

Релиз патча повлиял и на основной игровой процесс. Так, в PUBG добавили пинок ногой, делающий рукопашный бой более вариативным. Кроме того, авторы предоставили возможность носить и бросать предметы, не занося их в свой инвентарь. То же самое коснулось некоторых найденных вещей — их можно использовать сразу при обнаружении.

В сентябрьском обновлении разработчики также вернули аркадный режим «Одиночный бой насмерть». Игрокам предстоит участвовать в динамичных сражениях с видом от первого лица в течение 10 минут. Победителем станет пользователь, набравший максимальное количество очков. С полным списком изменений в апдейте можно ознакомиться во VK-группе шутера.