Сериалы теряют популярность из-за долгих перерывов между сезонами — исследование

Компания Luminate Intelligence представила отчёт, в котором аналитики изучили влияние стратегии выпуска сериалов на востребованность стриминговых сервисов. Исследование показало, что длительная задержка между сезонами пагубно сказывается на популярности шоу.

Речь идёт об ожидании новых эпизодов в течение более полутора лет. Именно такой перерыв приводит к сокращению аудитории на рынке США. Подобная ситуация коснулась многих проектов, включая нашумевший пятый сезон «Очень странных дел» — по данным компании, среднее количество просмотров финальных эпизодов упали на 23% за 3,5 года. Похожая проблема затронула и популярный сериал «Уэнсдей», где за более двух лет между выходом сезонов число просмотров на стриминговом сервисе Netflix снизилось на 59%.

Ранее сообщалось, что длительный перерыв между выпуском новых сезонов повлиял на популярность сериала «Джентльмены» от Гая Ричи. Так, продолжение достигло 6,7 млн просмотров за первые четыре дня после премьеры — это на 45% хуже, чем старт первого сезона, который вышел на Netflix в 2024 году.