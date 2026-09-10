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Авторы ленты «Проект «Конец света» выпустят криминальный сериал Understudy

Авторы ленты «Проект «Конец света» выпустят криминальный сериал Understudy
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что стриминговый сервис Netflix начал разработку экранизации рассказа Understudy («Дублёр») Николаса Бинджа. Дата выхода сериала пока неизвестна.

Главным героем проекта выступает актёр, которого пригласили исполнить необычную роль в Южной Корее. В один момент вокруг него происходит череда странных преступлений, связанных с убийствами людей. Тогда он понимает, что теперь ему предстоит раскрыть большой заговор.

Продюсерами проекта выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер — авторы научно-фантастического фильма «Проект «Конец света». К проекту также присоединился актёр Стивен Ян, известный по сериалу «Ходячие мертвецы». Пока неизвестно, сыграет ли артист кого-либо из персонажей — он также выступает продюсером проекта.

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