Дублёрша актрисы Чунь-Ли носила накладную задницу в «Уличном бойце» по Street Fighter

Издание IGN поговорило с режиссёром предстоящего фильма «Уличный боец» по видеоигровой серии Street Fighter Китао Сакураем. Он рассказал забавную историю, связанную со съёмками будущей картины.

По словам постановщика, дублёрша актрисы Каллины Лян, которая исполняет роль Чунь-Ли, пыталась соответствовать образу героини, известной своими накачанными ногами. Потому во время съёмок сцен она носила накладки на ягодицы, чтобы нижняя часть тела казалась больше. Сакурай отметил, что именно этот момент показал серьёзный настрой его команды.

Я понял, что всё серьёзно, когда мы снимали сцену ближе к концу фильма и увидел дублёра Каллины Лян. Я спросил: «Что на ней надето?» А там оказывается были какие-то накладки на ягодицы, которые ей пришлось надеть, чтобы соответствовать фигуре Каллины.

Ранее Каллина Лян рассказывала, что она усердно тренировалась, чтобы сделать образ Чунь-Ли максимально близким к видеоигре. Актриса ела по 12 яиц в день, чтобы увеличить свои бёдра на 6,5 сантиметра.

Премьера фильма по Street Fighter в мировом прокате состоится 16 октября. Сюжет картины развернётся в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь-Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить. В ленте, помимо Каллины Лян, сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики) и другие артисты.