Драма «Отечество» со звездой «Проекта «Конец света» выйдет 23 октября — трейлер

Кинокомпания MUBI раскрыла дату премьеры фильма «Отечество». Историческая драма выйдет в мировом прокате 23 октября. Авторы также представили трейлер ленты.

Видео доступно на YouTube-канале MUBI. Права на видео принадлежат MUBI.

Картина рассказывает о знаменитом немецком писателе Томасе Манне. По сюжету он путешествует по послевоенной Германии вместе со своей дочкой, изучая мир после кошмарной войны. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Там проект получил восторженные отзывы от критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes его рекомендуют к просмотру 94% обозревателей.

Главную роль сыграла звезда фильма «Проекта «Конец света» Сандра Хюллер. В ленте также снялись Анна Маделей («Залечь на дно в Брюгге»), Аугуст Диль («Мастер и Маргарита»), Йоанна Кулиг («Холодная война») и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Павел Павликовский — автор фильмов «Москва-Петушки» и «Путешествие с Жириновским».