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Стильные кадры 13-го сезона «Американской истории ужасов» — старт 24 сентября

Стильные кадры 13-го сезона «Американской истории ужасов» — старт 24 сентября
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Издание Screen Rant представило стильные кадры 13-го сезона сериала «Американская история ужасов». На них показаны различные персонажи из предстоящего продолжения шоу.

Фото: Screen Rant/FX

Фото: Screen Rant/FX

Фото: Screen Rant/FX

Фото: Screen Rant/FX

Фото: Screen Rant/FX

Фото: Screen Rant/FX

Фото: Screen Rant/FX

Фото: Screen Rant/FX

Фото: Screen Rant/FX

Фото: Screen Rant/FX

«Американская история ужасов» — это антология, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Предстоящие эпизоды станут большим кроссовером, который объединит истории из предыдущих частей сериала.

13-й сезон стартует уже 24 сентября на телеканале FX. Главные роли в продолжении вновь исполнят Сара Полсон («12 лет рабства»), Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Кэти Бейтс («Титаник») и Эван Питерс («Монстры»). Каждый из них воплотит на экране по несколько героев и злодеев из прошлых сезонов.

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