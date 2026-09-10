«Могут использовать ИИ»: брат Пола Уокера — о возвращении Брайана в «Форсаже 11»

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у Коди Уокера — брата погибшего артиста Пола Уокера. Он рассказал о возвращении персонажа Брайана О'Коннера в фильме «Форсаж 11».

По словам Коди Уокера, если авторы франшизы захотят вернуть на экран знаменитого героя, то он не будет выступать его дублёром. Мужчина заявил, что создатели могут использовать ИИ, чтобы вновь показать Пола Уокера в финальном фильме серии. Он также считает, что могут пригодиться неиспользованные кадры из прошлых частей.

Моя позиция такова: возвращение Пола зависит от желания его дочки Медоу. Я бы не хотел снова этим заниматься. Мне нравится, как его персонаж покинул франшизу. Авторы не убили его, не сделали ничего банального. Это прекрасно, Брайан живёт и воспитывает своих детей. Но если они хотят этого, если Медоу хочет этого, им не нужны ни я, ни мой брат Калеб. Искусственного интеллекта ещё не существовало в 2014 году, так что они могут его применить. Есть также многолетние кадры из других частей «Форсажа», которые никогда не использовались.

Премьера «Форсажа 11» состоится 17 марта 2028 года. Лента получила название Fast Forever («Форсаж навсегда»). Ранее звезда франшизы Вин Дизель сообщал, что предстоящая картина станет большим финалом всей серии. Он также заявил, что авторы намерены вернуть персонажа Пола Уокера в будущем фильме. После гибели актёра его герой появлялся в «Форсаже 7», где в качестве дублёров выступали его братья Калеб и Коди. После съёмок их внешность изменяли с помощью компьютерной графики.