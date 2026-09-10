Трейлер хоррор-сериала «Вглубь» со звездой «Очень странных дел» — выход 8 октября

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала Below («Вглубь»). Хоррор выйдет в онлайн-кинотеатре уже 8 октября. Всего в шоу войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Действие проекта развернётся в небольшом городе на острове Ньюфаундленд. На территорию нападает неизвестное морское чудовище, грозящее гибелью всему населению. Главным героем выступит рыбак, который объединяется с исследовательницей морских глубин, чтобы одолеть существо и спасти свою семью.

Главные роли исполнили Чарли Хитон («Очень странные дела»), Джош Хартнетт («Ловушка»), Джош Круддас («Уэйн») и другие актёры. Одним из сценаристов сериала выступил Джесси МакКиоун — соавтор популярного шоу «Академия «Амбрелла».