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Сериал Вглубь, Нетфликс (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер хоррор-сериала «Вглубь» со звездой «Очень странных дел» — выход 8 октября
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Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала Below («Вглубь»). Хоррор выйдет в онлайн-кинотеатре уже 8 октября. Всего в шоу войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Действие проекта развернётся в небольшом городе на острове Ньюфаундленд. На территорию нападает неизвестное морское чудовище, грозящее гибелью всему населению. Главным героем выступит рыбак, который объединяется с исследовательницей морских глубин, чтобы одолеть существо и спасти свою семью.

Главные роли исполнили Чарли Хитон («Очень странные дела»), Джош Хартнетт («Ловушка»), Джош Круддас («Уэйн») и другие актёры. Одним из сценаристов сериала выступил Джесси МакКиоун — соавтор популярного шоу «Академия «Амбрелла».

О другом популярном сериале Netflix:
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