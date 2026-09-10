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Сериал Американская история ужасов, 13 сезон (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер 13-го сезона «Американской истории ужасов» — премьера 24 сентября
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Телеканал FX представил трейлер 13-го сезона «Американской истории ужасов». Продолжение хоррора стартует 24 сентября на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Шоу представляет собой антологию, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Предстоящие эпизоды станут большим кроссовером, который объединит истории из предыдущих частей сериала.

Главные роли в продолжении вновь исполнят Сара Полсон («12 лет рабства»), Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Кэти Бейтс («Титаник») и Эван Питерс («Монстры»). Каждый из них воплотит на экране по несколько героев и злодеев из прошлых сезонов. Шоураннером проекта выступает Райан Мёрфи — автор другой популярной антологии под названием «Монстр».

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