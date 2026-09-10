«Скучный экшен эпохи PS3»: критики смешанно оценили «Росомаху» от Sony

10 сентября зарубежные издания опубликовали обзоры «Росомахи» — нового экшена от студии Insomniac Games и Sony. Журналисты уже прошли новинку и поделились своими впечатлениями в рецензиях.

Так, на агрегаторе Metacritic проект получил 78 баллов из 100 — это самый низкий рейтинг для студии со времён первого «Человека-паука». Обозреватели сходятся во мнении, что у авторов получился неплохой линейный экшен в духе игр старой школы с интересным сюжетом и запоминающимися персонажами. Однако проект страдает от однообразных боёв, похожих друг на друга уровней будто из эпохи PlayStation 3 и почти ничем не впечатляет на протяжении 15-часовой кампании.

Фото: Metacritic

Что пишут критики о «Росомахе» от Insomniac Games

«Росомаха» сделан из крепкого материала — он просто не добавляет чего-то особенного поверх изначально неплохого экшена, который надоедает задолго до финала. 15-часовая кампания в основном держится на своей истории, которая, хоть и не революционная, остаётся приятной сказкой с хорошей проработкой персонажей и неплохой интерпретацией главного героя. «Росомаха» неплох, просто он на шаг или два уступает другим супергеройским проектам Insomniac.

«Росомаха» неплох, но ему не удаётся передать дух легендарного персонажа так, как это удалось Insomniac с Человеком-пауком. Это игра с устаревшим дизайном квестов и боевой системой, которая впечатляет зрелищностью, но больше ничем. Лучшая в своём жанре графика поднимает общую оценку, но это не та самая игра про Росомаху, на которую я надеялся.

В «Росомахе» есть несколько интересных моментов и идей, но они в целом приглушены из-за затянувшихся и однообразных боёв, не очень плавного игрового процесса и скачущего туда-сюда сюжета. Ирония в том, что для персонажа, который лучший в своём деле, это в целом просто «нормальная» игра.

«Росомаха» — точно не плохая игра. Но и не великолепная. Это игра про персонажа, который будто бы создан специально для видеоигр, но его потенциал заглушен однообразными и примитивными боевыми сценариями в игре, которая будто бы вышла 10 лет на