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Сериал Аватар Семь убежищ (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер мультсериала «Аватар: Семь убежищ» — старт 9 октября
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Кинокомпания Paramount представила трейлер мультсериала «Аватар: Семь убежищ». Шоу стартует уже 9 октября на стриминговом сервисе Paramount+. В этот день состоится премьера первых трёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

Действие проекта развернётся спустя примерно 255 лет после событий другого сериала по вселенной «Аватар» под названием «Легенда о Корре». Главным героем выступит юная девушка Пави, которая оказывается в постапокалиптическом городе Эллоре. Население ненавидит Аватара и винит его в своих бедах. Теперь девушке предстоит выяснить причины катастрофы и стать новым спасителем.

В «Семь убежищ» войдёт 26 эпизодов, 13 из которых будут выходить в течение октября. Дату премьеры второй половины сезона объявят позже. Авторами проекта выступают Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко — создатели оригинального шоу «Легенда об Аанге».

О предстоящем мультсериале по «Аватару»:
255 лет после Корры: детали мультсериала «Аватар: Семь убежищ»