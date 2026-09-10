Энтони Хопкинс сыграет в фантастическом фильме «2048» в духе «Укрытия»

Издание Deadline сообщило, что в работу запущен научно-фантастический фильм «2048». Одну из главных ролей сыграет знаменитый актёр Энтони Хопкинс («Молчание ягнят»). Дата выхода картины пока неизвестна.

Сюжет предстоящей ленты развернётся в будущем, где человечество уже не могло жить на поверхности родной планеты и ушло под землю. Всё общество теперь контролирует Коллектив — авторитарный режим, который стёр память людей о прежнем мире. Главным героем выступит простой парень по имени Уэсли, который оказывается втянут в сопротивление.

Режиссёром проекта выступит Тимоти Вудворд-младший («Земля гангстеров»). Ранее он уже выступил постановщиком ещё не вышедшего научно-фантастического хоррора «Глаза деревьев», где Энтони Хопкинс также сыграл главную роль.