Златан Ибрагимович представит геймплей EA Sports FC 27 уже 15 сентября

Компания Electronic Arts анонсировала большой геймплейный стрим EA Sports FC 27. Дебютный игровой процесс покажут 15 сентября, а его ведущим внезапно выступит Златан Ибрагимович. Шведский спортсмен не только проведёт трансляцию, но и сам сыграет в футбольный симулятор.

Так, стрим с геймплеем EA Sports FC 27 пройдёт 15 сентября в 20:00 мск. Следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch-каналах компании. Длительность стрима пока неизвестна.

Фото: EA

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.