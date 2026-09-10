Звезда «Бората» Саша Барон Коэн сыграет в пьесе Квентина Тарантино

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава в предстоящей комедийной пьесе Квентина Тарантино («Однажды в… Голливуде»). Одну из главных ролей в постановке сыграет звезда фильма «Борат» Саша Барон Коэн.

Кого именно артист воплотит на сцене, пока неизвестно. Официально компании Sonia Friedman Productions и Sony Pictures, которые ответственны за выпуск постановки, пока не раскрывали информацию о кастинге проекта.

Театральная постановка Квентина Тарантино получила название The Popinjay Cavalier («Кавалер-щеголь») — премьера состоится в начале 2027 года в британском театре «Вест-Энд». Сюжет пьесы пока неизвестен. Авторы описывают историю как «комедию обмана, вдохновлённую грандиозными приключенческими эпопеями театра и кино». Ранее постановщик сообщал, что, если постановка станет успешной, она получит киноадаптацию от него.