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Стала известна сетка плей-офф FISSURE Playground 3 по Counter-Strike 2

Стала известна сетка плей-офф FISSURE Playground 3 по Counter-Strike 2
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10 сентября завершилась групповая стадия турнира FISSURE Playground 3 по шутеру Counter-Strike 2.

Чемпионат покинули FaZe Clan, PARIVISION, The MongolZ, Astralis и другие команды. В полуфинал прошли российская BetBoom Team и бразильская Legacy. В четвертьфиналах встретятся FURIA и G2 Esports, MIBR и Alliance.

BetBoom Team на своём пути ни отдала ни одной карты — она одолела BIG, Astralis и MIBR.

Матчи четвертьфинала пройдут 11 сентября, полуфинал — 12 сентября. Финал и матч за третье место, в свою очередь, состоятся 13 сентября.

Сетка плей-офф FISSURE Playground 3

Сетка плей-офф FISSURE Playground 3

Фото: Liquepedia

FISSURE Playground 3 проходит с 8 по 13 сентября в Китае. 16 команд сражаются за звание чемпиона и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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