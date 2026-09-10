Режиссёр фильма «Человек-паук: Новый день» снимет ремейк сериала «Отдел 5-О» — СМИ

Издание Deadline сообщило, что кинокомпания Paramount Pictures начала разработку фильма по сериалу «Отдел 5-O». По данным СМИ, режиссёром предстоящей картины выступит постановщик нашумевшего блокбастера «Человек-паук: Новый день» Дестин Дэниел Креттон.

Источники журналистов также отметили, что сценарий будущей ленты напишут Крис Бремнер («Плохие парни до конца») и Ноа Оппенхайм («Джеки»). Официально Paramount Pictures пока не сообщала о создании фильма.

Оригинальный сериал «Отдел 5-O» выходил с 1968 по 1980 год, на протяжении 12 сезонов. Проект рассказывает о полицейском подразделении, которое возглавляет Стив МакГарет. Подчиняясь губернатору Гавайских островов, правоохранители сражаются с преступностью и предотвращают действия иностранных агентов. Зрители высоко оценили шоу: на агрегаторе IMDb оно получило 7,4 балла из 10.