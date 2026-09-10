Автор сериала «Паук-Нуар» раскрыл детали отменённого второго сезона

5 сентября компания Amazon закрыла сериал «Паук-Нуар» после первого сезона. Шоу с Николасом Кейджем официально не получит продолжение — несмотря на высокие отзывы от зрителей и критиков, а также сразу пять наград на «Эмми».

Тем временем создатель сериала Орен Узил рассказал, о чём мог бы рассказать потенциальный второй сезон. Шоураннер заявил, что продолжение вряд ли бы снова развернулось в Нью-Йорке. Возможно, авторы рассказали бы историю Паучка в Лос-Анджелесе или даже отправились бы в Европу 1930-х годов.

Если бы выбор зависел от меня, то, вероятно, второй сезон бы развернулся в другом месте. В Лос-Анджелесе так много атмосферы нуара, в которую мы могли бы погрузиться. Есть европейские нуары, в которые мы могли бы погрузиться. Есть и другие места. У нас 1933 год. К чему я клоню? К самому нестабильному времени — Второй мировой войне. Там могла бы произойти масса историй.

«Паук-Нуар» рассказывает историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Главную роль в шоу сыграл Николас Кейдж («Собиратель душ») — ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Премьера шоу состоялась 27 мая.