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ESIC пожизненно забанил экс-тренера PlayTime по Dota 2 за попытку договорного матча

ESIC пожизненно забанил экс-тренера PlayTime по Dota 2 за попытку договорного матча
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Комиссия по добросовестности в киберспорте (ESIC) завершила расследование в отношении бывших представителей PlayTime по Dota 2. Тренер Хуан Давид Vintage Ангуло Ничо получил пожизненный бан, мидер Освальдо Гонсало DarkMago Эррера Мартинес отстранён на пять лет.

По данным комиссии, Vintage пытался организовать поражение PlayTime от Team Liquid со счётом 0:2 на Esports World Cup 2026. Он согласился принять вознаграждение и привлекал к схеме другого игрока команды. Оговорённый результат не состоялся, факт передачи денег не доказан. DarkMago знал о сговоре, но не сообщил организаторам — при этом обвинений в участии в манипуляции ему не предъявлено.

Скандал разгорелся в июле, когда матч PlayTime на EWC 2026 был отложен из-за подозрений в нарушении честности. После расследования организация расторгла контракты с Vintage, DarkMago и оффлейнером Фрэнком.

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