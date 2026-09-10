В Госдуме призвали россиян отказаться от iPhone 18

Издание «Газета.Ru» поговорило с заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике Андреем Свинцовым. Он прокомментировал сентябрьскую презентацию Apple, где анонсировали новые модели iPhone.

По словам политика, он рекомендует жителям России не покупать смартфоны Apple. Он уверен, что платить огромные деньги за гаджет, который в любой момент может быть заблокирован, нет никакого смысла. Андрей Свинцов также добавил, что россиянам стоит переходить на «более универсальные средства».

Конечно, платить огромные деньги за гаджет, который компания Apple может в любой момент превратить в кирпич, я считаю, опрометчиво. Просто рискованно и можно потерять деньги. Мы видим, как многие западные сервисы, и в первую очередь американские, делают постоянно какие-то подлянки и гадости нашим гражданам. Поэтому, конечно, я хотел бы порекомендовать нашим гражданам с осторожностью покупать технику Apple, потому что она может быть дистанционно просто заблокирована. Мне кажется, нашим гражданам пора переходить на какие-то более универсальные средства. И от техники Apple потихоньку, наверное, от неё отказываться.

Apple анонсировала новые смартфоны 9 сентября. На презентации представили iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также iPhone Duo, который стал первым складным устройством компании.